Адвокат не исключил, что направит прошение об УДО Ефремова к концу 2024 года

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил, что прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) Михаила Ефремова может быть направлено до Нового года. Об этом защитник сообщил изданию «Подъем».

По словам адвоката, сейчас ведется работа в этом направлении. Падалко поддерживает связь и постоянно общается с Ефремовым.

«Когда будет все готово, мы решим с Михаилом Олеговичем, когда направлять, и мы направим», — пояснил защитник.

Недавно член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что осужденному актеру Михаилу Ефремову «давно полагается» УДО.

По ее словам, заслуженный артист России уже отбыл больше половины срока наказания, в то время как минимальный срок для подачи УДО в случае актера составляет не меньше половины срока. Меркачева уточнила, что Ефремов находится в заключении больше трех лет и восьми месяцев при наказании в семь с половиной лет.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее УФСИН отреагировало на новость об ухудшении здоровья Ефремова в колонии.