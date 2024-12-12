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В МИД РФ оценили потери ЕС от антироссийских санкций минимум в €1,5 трлн

Замглавы МИД Грушко: ЕС потерял более €1,5 трлн от введенных против РФ санкций

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) потерял более €1,5 трлн в результате санкций, введенных против России. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

«На сегодня потери ЕС от различного рода санкций, которые были введены против нашей страны, по превалирующим оценкам превышают €1,5 трлн», — сказал он.

По словам Грушко, элиты стран ЕС заплатили эту цену за свой политический выбор, который выражается в стремлении идти «по саморазрушительному пути».

Замминистра отметил, что экономика России приспособилась к санкциям. Он выразил уверенность, что введением подобных ограничений не может быть достигнуто никаких геополитических целей.

Если Евросоюз желает «самовырезаться» из мировой экономики благодаря отказу от экономического сотрудничества с РФ, то это его выбор, добавил Грушко.

12 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что западные антироссийские санкции — это не более чем игра на публику, и РФ уже приспособилась к ограничениям.

11 декабря послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России, который ограничивает деятельность морских судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

Ранее в ЕС признали, что Западу не удалось изолировать Россию.

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