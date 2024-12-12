Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпред РФ поблагодарил МАГАТЭ за точное описание атаки дрона ВСУ

Постпред Ульянов поблагодарил МАГАТЭ за данные об атаке ВСУ возле ЗАЭС

close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил признательность МАГАТЭ и гендиректору агентства Рафаэлю Гросси за точное описание атаки дрона на автомобиль с сотрудниками агентства на дороге к Запорожской АЭС. Его слова приводятся в Telegram-канале постпредства РФ при международных организациях в Вене.

«В этой связи мы выражаем признательность Секретариату МАГАТЭ и Гендиректору за четкое описание произошедшего в информационной сводке №264», — сказал Ульянов.

По данным дипломата, инцидент произошел на подконтрольной Украине территории. Автомобиль двигался по направлению к линии соприкосновения, подконтрольной российской стороне. Он подчеркнул, что атака произошла на трассе М18. Дрон подлетел к машине сзади, что указывает на атаку со стороны ВСУ, потому что вооруженные формирования Украины находятся на северной стороне.

10 декабря Рафаэль Гросси сообщил, что автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС был атакован беспилотником. Удар по транспортному средству произошел на территории Украины. Он подчеркнул, что «решительным образом» осуждает произошедшее.

Ранее МИД России осудил атаку ВСУ на экспертов МАГАТЭ в Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами