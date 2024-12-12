Постпред РФ поблагодарил МАГАТЭ за точное описание атаки дрона ВСУ

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил признательность МАГАТЭ и гендиректору агентства Рафаэлю Гросси за точное описание атаки дрона на автомобиль с сотрудниками агентства на дороге к Запорожской АЭС. Его слова приводятся в Telegram-канале постпредства РФ при международных организациях в Вене.

«В этой связи мы выражаем признательность Секретариату МАГАТЭ и Гендиректору за четкое описание произошедшего в информационной сводке №264», — сказал Ульянов.

По данным дипломата, инцидент произошел на подконтрольной Украине территории. Автомобиль двигался по направлению к линии соприкосновения, подконтрольной российской стороне. Он подчеркнул, что атака произошла на трассе М18. Дрон подлетел к машине сзади, что указывает на атаку со стороны ВСУ, потому что вооруженные формирования Украины находятся на северной стороне.

10 декабря Рафаэль Гросси сообщил, что автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС был атакован беспилотником. Удар по транспортному средству произошел на территории Украины. Он подчеркнул, что «решительным образом» осуждает произошедшее.

Ранее МИД России осудил атаку ВСУ на экспертов МАГАТЭ в Запорожской области.