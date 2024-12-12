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В Госдуме объяснили, почему повстанцы в Сирии не захотят конфликтовать с Россией

Вассерман допустил распад Сирии на несколько регионов

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

После смены власти Сирия может разделиться на несколько регионов, которые будут между собой враждовать. Такой исход событий в беседе с «Газетой.Ru» допустил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он подчеркнул, что власти страны вряд ли будут конфликтовать с Россией из-за обилия других проблем.

«Новые власти Сирии уже пообещали обеспечить безопасность граждан и военных баз Российской Федерации. Большего они пока обещать не могут, хотя бы потому что раз за разом в разных местах и эпохах повторяется одно и то же: те, кто дружат против кого-то, если им удается этого кого-то съесть, тут же начинают между собой грызться. И сколько они будут драться — неизвестно. В худшем случае Сирией может случиться то же, что и с Ливией — распад на несколько регионов, активно между собою враждующих. Точно предсказать, что будет, я не могу. Но в чем я уверен, что в дополнение ко всем этим проблемам они вряд ли захотят устраивать себе конфликт с нами», — сказал он.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

В настоящее время глава государства и члены его семьи находятся в Москве. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

После этого стало известно, что новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе российских военных баз в республике с точки зрения выгоды и интересов сирийского народа.

Ранее в МИД России назвали ситуацию в Сирии драматической.

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