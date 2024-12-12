Лолита предпочла пряничного мужчину настоящему

Певица Лолита Милявская призналась в Telegram-канале, что во время болезни поймала себя на мысли о том, чтобы найти мужчину.

По словам артистки, она недавно приболела, а за ней ухаживал друг Николай Степанов. Знакомый посоветовал Милявской найти возлюбленного, который будет рядом в тяжелые моменты.

После слов Степанова певица задумалась, что ей действительно стоит найти кого-то, но она быстро отогнала от себя эти мысли.

«Лучше голову прянику откушу! Мой зритель меня подкармливает, лучше он со мной будет рядом, чем просто кто-то из-за того, что тебе плохо», — заявила звезда.

Лолита Милявская была замужем пять раз. В 1984 году она вступила в брак с однокурсником Александром Беляевым. Вторым мужем Лолиты стал Виталий Милявский. По словам певицы, этот брак был фиктивным — в 1987 году супруги развелись.

В третий раз Лолита вышла замуж за продюсера Александра Цекало — спустя 12 лет они расстались. С 2004 по 2009 год певица была замужем за бизнесменом Александром Зарубиным. А в 2010 Лолита вышла замуж за фитнес-инструктора Дмитрия Иванова. Они развелись в 2020 году.

У певицы есть 23-летняя дочь Ева. Об отце девушки неизвестно.

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