Глава евродипломатии рассказала, что нужно для отправки войск на Украину

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что прежде чем отправлять миротворческий контингент на территорию Украины, необходимо добиться завершения конфликта. Об этом пишет N-TV.

«Прежде всего, нам нужен мир на Украине, чтобы потом мы могли иметь миротворческие силы. Россия может прекратить бомбить Украину, и, вуаля, войны больше не будет», — сказала Каллас.

До этого Reuters со ссылкой на источники писало, что среди стран Евросоюза нет консенсуса по поводу отправки войск на Украину после завершения конфликта, поэтому рассматривается вариант создания коалиции из нескольких государств для решения этого вопроса.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина также заявляла, что Киев готов обсуждать размещение иностранных войск на территории страны.

Ранее глава МИД Польши открестился от отправки войск на Украину.