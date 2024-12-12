Вассерман спрогнозировал, как будет развиваться СВО в 2025 году

В 2025 году российские войска возьмут под контроль всю территорию Донбасса, однако дать точный прогноз окончания боевых действий пока невозможно. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Очевидно, Донбасс мы полностью зачистим уже в наступающем году, и тогда движение по остальным землям, оккупированным террористами, пойдет заметно быстрей и замедлится снова, только когда мы выйдем к Карпатским горам. В любых горах есть изрядные проблемы с перемещением больших транспортных потоков, в том числе и больших военных соединений. Но сколько конкретно времени это займет и какие проблемы нам при этом еще создадут противники, пока неведомо. Вот сейчас они уже перешли к террору в глубине нашей территории, причем не только путем вербовки разных не совершенно умных, но и натовцы предоставляют им все более дальнобойные средства в надежде на то, что наш народ испугается и потребует прекратить боевые действия. Понятно, что эта надежда не сбудется, но они то этого пока не понимают. Поэтому дать точный прогноз боевых действий невозможно. Ясно, что террористы будут ликвидированы, ясно, что юго-запад России вновь будет свободен и воссоединится с остальной Россией. Но в какие сроки это все произойдет, пока никто не может предсказать», — сказал он.

Депутат уточнил, что российские войска будут продвигаться в наступающем году. По его словам, развитие боевых действий зависит от того, как быстро исчерпаются ресурсы НАТО.

«К сожалению, никто не может предсказать, когда завершится ликвидация террористической организации «Украина», поскольку запас прочности ее нанимателя — НАТО — оценивают очень по-разному. По самым оптимистичным оценкам, этот запас исчерпается уже в ближайшие месяцы, а по самым пессимистичным, его хватит еще на несколько лет. Понятно, что продвижение наших войск будет. Более того, после полной очистки Донбасса от террористов дальнейшее продвижение заметно ускорится. Дело в том, что Донбасс — это практически сплошная застройка. Там от окраины одного населенного пункта до окраины другого можно из обычного автомата дострелить, поэтому на Донбассе практически невозможны быстрые обходные маневры, а приходится все это, что называется, прогрызать. Но уже сейчас, по мере приближения к окраинам Донбасса, мы выходим в зоны, где застройка менее плотная и, соответственно, продвижение идет быстрее», — добавил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что спецоперация на Украине является для России «абсолютным приоритетом», и ее цели будут достигнуты.

Ранее Путин заявил, что в зоне СВО происходят решающие события в укреплении РФ.