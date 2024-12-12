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Владелец «Акрона»: хочется, чтобы страсти вокруг «Крыльев Советов» улеглись

Владелец «Акрона» Морозов: хочу, чтобы страсти вокруг «Крыльев Советов» улеглись

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Телеграм-канал «ПФК «Крылья Советов»»

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов выразил надежду на то, что страсти вокруг «Крыльев Советов» улягутся, и в Российской премьер-лиге (РПЛ) сохранятся два представителя Самарской области, и останется здоровая конкуренция между ними. Об этом Морозов заявил ODDS.ru.

«Я, как владелец частного клуба, заинтересован в том, чтобы в Самарской области было два клуба. По сути, только в Москве пять клубов, а другие регионы имеют по одной команде.

Самарская область в этом плане уникальна, и мне симпатичны региональные дерби, симпатична наша внутренняя конкуренция, симпатичны какие-то игры, противостояния и инфоповоды», — сказал Морозов.

Функционер подчеркнул, что не испытывает ревности к «Крыльям» и ратует за то, чтобы у клуба все было в порядке. Он подчеркнул, что наличие конкурента мотивирует и мобилизует работать больше и лучше и не расслабляться.

«<…> чтобы страсти, связанные с последними событиями, улеглись, чтобы появились нормальный бюджет, нормальная стратегия, нормальная селекция», — сказал Морозов.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что задержание инвестора «Химок» может быть связано с расследованием коррупции в РПЛ.

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