Генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс вооружаться, но признал, что в настоящее время прямой угрозы от РФ ни одной из стран-союзниц не видит. Его слова приводит РИА Новости.

«Это правда, что сейчас нет прямой угрозы со стороны России кому-либо из 32 членов альянса», — заявил он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Однако Рютте выразил убежденность в том, что Россия готовится к длительному противостоянию «не только с Украиной», а потому страны альянса должны увеличить расходы на безопасность.

На фоне этого генсек НАТО призвал направить на производство оружия часть пенсий и соцвыплат в Европе.

До этого Рютте предупредил избранного президента США Трампа о «страшной угрозе», если Киев подпишет невыгодное ему соглашение.

Аргументируя свое утверждение, генсек НАТО заявил, что Россия поставляет КНДР ракетные технологии и это представляет собой серьезную угрозу не только для Южной Кореи, Японии, но и для материковой части США.

Ранее финский профессор Малинен заявил, что НАТО добивается вечной войны в мире.