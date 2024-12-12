В Екатеринбурге мужчина изнасиловал 11-летнего ученика интерната

В Екатеринбурге местного жителя подозревают в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает URA.ru.

По данным издания, инцидент произошел в сентябре 2024 года. Подозреваемый гостил дома у 11-летнего ученика интерната, набросился на него и надругался. Школьник не смог дать отпор взрослому мужчине.

Подозреваемый задержан и признался в содеянном. Его арестовали до 10 февраля 2025 года. Известно, что пострадавший несовершеннолетний воспитывается в полной семье, в поле зрения полиции мальчик не попадал. Следственные органы пока не прокомментировали произошедшее.

До этого в Москве задержали отца-педофила, который домогался сына с девяти лет. Мать мальчика, которая жила с его отцом в гражданском браке, была свидетельницей домогательств, но решила не обращаться в полицию, так как, по ее собственным словам, пожалела и ребенка, и своего партнера.

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