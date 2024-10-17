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Адвокат Ефремова рассказал о его состоянии после слухов о болезни

Адвокат Ефремова Падалко: состояние Ефремова на самом деле ухудшилось

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Валерий Левитин/РИА Новости

Состояние актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в тюрьме, на самом деле действительно ухудшилось. Эту информацию в беседе с 360.ru подтвердил его адвокат Юрий Падалко.

У Ефремова хроническая обструктивная болезнь легких, начались осложнения, в связи с чем началось обследование, лечение усилено, отметил юрист. По его словам, актер находится под присмотром врачей.

«Естественное, есть ухудшение здоровья, потому что, во-первых, возраст, во-вторых, погода», — добавил Падалко.

Напомним, сегодня появилась информация, что актер с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. Сообщалось, что что артисту требуется ежедневный осмотр врача, поскольку есть риск появления дыхательной недостаточности, а также развития легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца.

Ранее правозащитница Меркачева заявила, что Ефремов может выйти по УДО уже сейчас.

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