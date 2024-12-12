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В Кремле пообещали ответ от РФ на удары ВСУ по Таганрогу

Песков предупредил об ответе России на удары ракетами ATACMS по Таганрогу

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не отставит без ответа удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу.

«Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление министерства обороны, где было четко сказано, что ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным. Но он последует обязательно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, намерена ли Москва вновь пустить в ход ракетную систему средней дальности «Орешник».

12 декабря в Минобороны РФ сообщили, что ночью ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге. Системы противовоздушной обороны сбили две из шести ракет ATACMS. Остальные ракеты отклонили с курса средства радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадали люди из личного состава ВС РФ.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник»

Ранее Путин заявил, что «Орешник» отменяет необходимость применения ядерного оружия.

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