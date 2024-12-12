Американский генерал призвал избежать «удара по лицу» от России

Командующий Космическими силами США в Европе и Африке бригадный генерал Джейкоб Миддлтон заявил, что западным странам нужно избежать «удара по лицу» от России. Его слова приводит SpaceNews.

Подразделение Космических сил США базируется на базе «Рамштайн» в Германии. Оно выполняет задачи в сфере космической военной разведки в рамках российско-украинского военного конфликта.

Предоставление критически важных данных происходит в течение 90 минут. Он отметил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, которое может мешать их работе. Подобное положение дел он прокомментировал цитатой боксера Майка Тайсона.

«У каждого есть план, пока ему не дадут по лицу», — сказал Миддлтон.

Издание Bloomberg отмечало, что оружие, предназначенное для подавления спутников РФ и КНР на ранних стадиях конфликта, преодолело технические проблемы и предварительно будет поставлено в 2025 году.

Ранее США обвинили Россию в разработке спутника с ядерным устройством.