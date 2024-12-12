Пожилая петербурженка отдала мошенникам почти 10 млн рублей

В Петербурге мошенники украли у пожилой женщины почти 10 млн рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, пожилой жительнице Калининского района 10 декабря стали звонить неизвестные, которые сообщили, что с деньгами пенсионерки якобы происходят «подозрительные операции». Злоумышленники под предлогом помощи в сохранении сбережений предложили ей отдать наличные «на проверку» курьеру.

Россиянка поверила аферистам и передала неизвестному мужчине 8,6 млн рублей, $11,3 тысячи и €13 тысяч. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Петербурге профессор геолого-минералогических наук потерял более 8,7 млн рублей из-за мошенников. Аферист напугал 80-летнего мужчину уголовной ответственностью в случае отказа от сотрудничества.

Ранее жительница Татарстана хотела заработать и отдала аферистам более 9 млн рублей.