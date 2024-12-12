Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожилая петербурженка отдала мошенникам почти 10 млн рублей

В Петербурге пожилая женщина потеряла почти 10 млн рублей из-за мошенников

close
Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге мошенники украли у пожилой женщины почти 10 млн рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, пожилой жительнице Калининского района 10 декабря стали звонить неизвестные, которые сообщили, что с деньгами пенсионерки якобы происходят «подозрительные операции». Злоумышленники под предлогом помощи в сохранении сбережений предложили ей отдать наличные «на проверку» курьеру.

Россиянка поверила аферистам и передала неизвестному мужчине 8,6 млн рублей, $11,3 тысячи и €13 тысяч. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Петербурге профессор геолого-минералогических наук потерял более 8,7 млн рублей из-за мошенников. Аферист напугал 80-летнего мужчину уголовной ответственностью в случае отказа от сотрудничества.

Ранее жительница Татарстана хотела заработать и отдала аферистам более 9 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами