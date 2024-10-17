УФСИН отреагировало на новость об ухудшении здоровья Ефремова в колонии

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Белгородской области заявили, что состояние здоровья актера Михаила Ефремова «удовлетворительное». Об этом сообщает РИА Новости.

«Без отрицательной динамики. Он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей», — сказали в ведомстве.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Михаил Ефремов с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. Артисту требуется ежедневный осмотр врача, так как есть риск появления дыхательной недостаточности, а также развития легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца. Ефремову может потребоваться полное обследование после выхода по УДО.

Позднее эту информацию подтверждал адвокат Ефремова Юрий Падалко. Он не стал делиться подробностями состояния здоровья своего подзащитного, поскольку «это было бы не совсем этично».

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее звезда «Служебного романа» ответила на слухи об ухудшении здоровья.