В Ульяновске опровергли украинский фейк о взрыве близ депо

Центр управления регионом (ЦУР) Ульяновской области в своем Telegram-канале опроверг сообщения о взрыве, якобы произошедшем близ локомотивного депо.

В ЦУР заявили, что российские и украинские Telegram-каналы, ссылаясь на Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины, распространили фейковую информацию о взрыве в городе. В сообщениях говорится, что якобы украинские спецслужбы подорвали рельсы вблизи местного локомотивного депо, нарушив логистические цепочки.

Как отметили в центре, правоохранительные органы региона сообщили, что данная информация является фейком. Там подчеркнули, что никаких происшествий на железной дороге зафиксировано не было, тревожных сигналов не поступало.

Жителей Ульяновска призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и проверять любую подозрительную информацию.

10 декабря сообщалось, что в Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали россиянина с гражданством Германии, который готовился к подрыву железнодорожных путей по заданию украинских спецслужб.

Ранее в Башкирии 22 вагона сошли с рельсов из-за диверсии.