Назван самый быстрый хоккеист «Динамо»

Американский вратарь московского «Динамо» Хантер Миска рассказал о своих увлечениях, кроме хоккея, а также высказался об одноклубниках, назвав самого быстрого игрока команды.

«Мне нравится мотокросс, люблю следить за гонками. Наверное, это мое любимое занятие после хоккея. Купер Вебб, Кен Рокзен — мои любимые райдеры. Я раньше сам много катался. Кто бы мог из «Динамо» мне составить конкуренцию в мотокроссовых гонках? Не знаю, думаю, Уил. Он самый быстрый в команде», — цитирует Миску Legalbet.

Миска подписал контракт с «Динамо» перед стартом нынешнего сезона. В 14-ти матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги-2024/25 он одержал семь побед при 2,81 пропущенных шайбах в среднем за игру и 90,8% отраженных бросках.

За свою карьеру 29-летний голкипер провел шесть матчей в чемпионатах Национальной хоккейной лиги – один за «Аризона Койотис» и пять в составе «Колорадо Эвеланш». После этого он выступал за фарм-клуб денверцев в «Колорадо Иглз» в Американской хоккейной лиге и за «Юту Гриззлиз» в USHL.

32-летний канадский нападающий Джордан Уил проводит свой третий сезон в КХЛ в составе «Динамо». В нынешнем сезоне он в 35 играх отметился 25 (10+15) очками.

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