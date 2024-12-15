Загитова рассказала о проблемах с ногой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова во время проведения мастер-класса призналась, что у нее есть проблемы с ахиллом. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«У меня ахилл очень плохо растянут, из‑за этого я не могу слишком сильно вниз приседать и долго это делать. Поэтому нужно разминать упражнениями либо просто массировать», — заявила фигуристка.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». Однако в новом сезоне она не приняла участия 19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Следом она поступила в магистратуру.

Ранее Загитова обратилась к поклонникам с просьбой ее пожалеть.