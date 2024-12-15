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Экс-игрок сборной России высказался о натурализации легионеров

Тренер Юран: иностранцы хотят жить в России, не нужно привязывать к этому спорт

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ФК «Зенит»

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России, известный тренер Сергей Юран высказался о натурализации выступающих в российском футболе легионеров. В комментарии Legalbet он заметил, что иностранцы в целом хотят жить в России, и не стоит к этому привязывать спорт.

«Не только футболисты хотят наш паспорт. Приезжают люди из-за границы и хотят жить в России. Нужно у самих футболистов, хоккеистов или баскетболистов спрашивать, хочет он этого или нет. Зачем привязывать спортивную составляющую. Дуглас Сантос сам хотел. В нашей стране проживает около 150 миллионов человек, мы не Люксембург какой-то», — сказал Юран.

При этом эксперт задался вопросом, что делать футбольным школам, если будет происходить массовая натурализация легионеров. Юран подчеркнул, что российским футбольным руководителям следует уделять внимание развитию молодых футболистов из России.

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт в октябре 2024 года. Прежде гражданами РФ стали другие футболисты сине-бело-голубых — Клаудиньо и Малком. В разное время за российские команды выступали и другие натурализованные футболисты. В том числе трое из них — Гилерме, Ари и Марио Фернандес — играли за сборную России.

Ранее легионеров назвали слабостью «Зенита».

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