«Погибнут рыбы, дельфины и птицы»: эколог — о крушении танкеров с мазутом в Керченском проливе

После крушения двух танкеров с восемью тысячами тонн мазута в Керченском проливе массово погибнут беспозвоночные организмы, рыба, оставшаяся без еды, и млекопитающие. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель совета экоцентра «Дронт», эколог Асхат Каюмов. Он отметил, что в зоне риска также находятся птицы, которые из-за повреждения перьев нефтью не смогут летать.

«Если восемь тысяч тонн [мазута] окажутся в море — это будет серьезная экологическая катастрофа. Напомню азбучную истину: одна капля нефтепродуктов создает на поверхности воды пленку площадью около одного метра, через которую невозможен газообмен с воздухом. От восьми тысяч тонн площадь такой пленки будет измеряться многими и многими квадратными километрами. Массово погибнут водные беспозвоночные организмы, а следом и рыбы, которые просто останутся без пищи. Кроме того, часть нефтепродуктов растворится в воде, что приведет к отравлению рыб и млекопитающих (тех же дельфинов). Кстати, и для водоплавающих птиц это тоже будет смертельная беда (а они там сейчас как раз массово зимуют), нефть будет облеплять перья, птицы не смогут летать, а также будут гибнуть от переохлаждения», — сказал он.

Каюмов добавил, что водоему потребуются годы, чтобы самому очиститься от загрязнения, а негативное влияние можно снизить механическим сбором нефтепродуктов.

«Для самоочищения такого масштаба загрязнения естественным образом потребуются многие и многие годы. Негативное влияние нужно снижать как механическим сбором нефтепродуктов с поверхности специальными сорбирующими материалами, так и распылением специальных микроорганизмов, которые интенсивно разрушают нефтепродукты. Но восемь тысяч тонн — это очень много, даже при интенсивных мерах по очистке все равно экологический ущерб будет очень большой», — подчеркнул эколог.

Утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту судов находились команды из 15 и 14 человек. МЧС заявляло, что с «Волгонефти-212» эвакуировали 13 моряков, одного из них не удалось спасти. Однако, как писал Telegram-канал Baza, считавшийся погибшим капитан танкера оказался жив.

В МЧС также сообщили, что один из танкеров получил повреждения и сел на мель, а второй в результате произошедшего лег в дрейф. Mash уточнял, что «Волгонефть-212» начал тонуть после того, как волны разломали его напополам.

В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Теперь специалисты Росприроднадзора и Морспасслужбы проводят в Керченском проливе замеры для оценки опасности разлива нефтепродуктов.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. В связи с известием о смерти моряка одно из дел было переквалифицировано на более тяжкий состав.

Ранее эксперт по ВМФ призвал ускорить обновление флота после крушения танкеров в Керченском проливе.