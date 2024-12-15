Авербух: очень рад, что Туктамышева стала полноценным членом моей команды

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» поделился радостью от того, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева полноценно вошла в его команду в качестве артистки ледовых шоу.

«Что касается Лизы Туктамышевой, то да, у нас с ней очень добрые и теплые отношения. Я очень рад, что Лиза стала полноценным членом моей команды. Мы блестяще провели гастроли в Сочи, сейчас Лиза впервые в жизни принимает участие в проекте «Ледниковый период», — рассказал Авербух.

На проекте «Народный ледниковый» Туктамышева катается в паре с актером Артуром Сопельником, который стал известен после съемок в сериалах «Кадетство», «Физрук» и «Ранетки».

Также Туктамышева принимала участие в спектакле Авербуха «Кармен», где сыграла Микаэлу — возлюбленную сержанта Хосе в исполнении Александра Энберта.

«У Елизаветы роль — противовес Кармен, которую исполняет Евгения Медведева. Это девушка нашего Хосе, который предал ее ради Кармен, — отметил Авербух. — Мы увидели Лизу также в дуэтах с Александром Энбертом, который исполняет роль Хосе, и в сольных номерах, где она показала свою страсть».

Ранее Авербух заявил о желании создать народное движение фигурного катания в России.