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Ученые нашли новую причину развития рака

Cancers: особые петли генетического материала могут провоцировать развитие рака

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Depositphotos

Ученые из Университета Флиндерса обнаружили, что крошечные «петли» генетического материала, известные как кольцевые РНК, иногда вмешиваются в работу ДНК и приводят к ошибкам, которые могут вызывать рак. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancers.

В ходе исследования ученые изучили образцы крови младенцев, у некоторых из которых впоследствии диагностировали лейкемию (вид рака крови), а у других — нет. Анализ показал, что у испытуемых, у которых развилось заболевание, уровень специфической кольцевой РНК был значительно выше.

Как объясняют ученые, кольцевая РНК может вмешиваться в процесс функционирования человеческой ДНК, изменяя «историю» клеток, что иногда приводит к таким серьезным заболеваниям, как рак. кольцевая РНК — это тип молекул РНК, концы которых замкнуты друг на другк с помощью ковалентной связи между концевыми нуклеотидами — сложными биологическими веществами.

Соавтор исследования Ванесса Конн отметила, что кольцевые РНК не действуют в одиночку — они могут объединяться и вызывать множественные изменения в ДНК, что, в свою очередь, может превратить здоровую клетку в аномальную.

Ученые полагают, что понимание механизма воздействия кольцевых РНК откроет путь к новым методам предотвращения и лечения рака. Это открытие также может иметь значение для других заболеваний, где кольцевые РНК играют роль. Исследования в этой области могут привести к созданию эффективных методов контроля за этими молекулами и снижению рисков рака у людей.

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