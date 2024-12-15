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Бывший игрок ЦСКА считает, что нападающий ЦСКА не будет бомбардиром

Тренер Хомуха: в ЦСКА сложно выделить лучшего игрока

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом футболист, полузащитник Дмитрий Хомуха, игравший в том числе за московский ЦСКА, а ныне работающий тренером, критично отозвался о выступлении красно-синих в нынешнем чемпионате России.

«Сложно выделить лучшего игрока ЦСКА в первой части сезона, потому что в каждых матчах все было по-разному. Лидеров, которые бы вели за собой партнеров, таких нет. ЦСКА выглядит не очень хорошо с лучшими командами чемпионата. Это и из-за отсутствия лидеров, и организация игры. Команда, которая претендует на призовые места, должна более ярко играть в атаке», — приводит слова Хомухи Legalbet.

По мнению Хомухи, нападающий Тамерлан Мусаев очень старается и показывает на поле большую самоотдачу, но не является бомбардиром по своей природе. Специалист отметил, что нападающий ЦСКА не входит в топ-3 лучших голеадоров Российской премьер-лиги, показывая неплохой футбол по меркам своей команды, но не по меркам РПЛ.

23-летний Мусаев – воспитанник ЦСКА. Он не выступал за армейцев до прошлого сезона, по ходу которого перешел в клуб из калининградской «Балтики». В предыдущем чемпионате он отметился за красно-синих пятью забитыми мячами в 12 играх, а в текущем розыгрыше РПЛ забил семь мячей за 18 встреч.

Ранее экс-игрок «Спартака» рассказал, способна ли команда выиграть РПЛ.

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