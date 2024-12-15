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В ДНР заявили, что бойцы ВСУ оказались в «кармане» у населенного пункта Анновка

Пушилин: около 200 солдат ВСУ оказались заперты у населенного пункта Анновка

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Станислав Красильников/РИА Новости

Порядка 200 солдат украинской армии оказались заперты в своеобразном «кармане», который образовался возле населенного пункта Анновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в «карман» возле населенного пункта Анновка попали порядка 200 бойцов ВСУ. Он добавил, что данная ситуация не закончится для них «ничем хорошим».

До этого Пушилин заявил, что практически все высотные здания в Дзержинске под контролем российской армии, однако боевые действия продолжаются. По его словам, на территории города ведутся ожесточенные бои, потому что украинская сторона еще перебрасывает туда резервы.

15 декабря стало известно, что бойцы группировки российских войск «Центр» освободили мирных жителей в ходе взятия под контроль населенного пункта Петровка в ДНР. В оборонном ведомстве рассказали, что штурмовики «Центра» при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие к Петровке лесополосы, в результате чего в ходе боевых действий российские бойцы уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины в укреплениях.

Ранее стало известно о ходе освобождения Курахово.

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