Избранный президент Грузии оценил конфликт Зурабишвили с правительством

Действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили следовало бы уйти в отставку, если она не поддерживала курс правительства. Об этом заявил новоизбранный президент страны Михаил Кавелашвили в интервью телеканалу «Имеди».

«Если я уважаю свою страну, родину, народ, тогда я отказываюсь от президентства, чтобы защитить конституцию, быть примером для своих граждан, ухожу в отставку и начинаю политическое противостояние из другой позиции», – сказал Кавелашвили.

14 декабря в Грузии прошли президентские выборы по новому принципу: впервые главу государства выбирала не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 членов, включая депутатов парламента, представителей автономных республик и местных совещательных органов. Победу одержал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

За день до этого Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец по истечении своего срока, поскольку считает предстоящие выборы нелегитимными.

Ранее в Госдуме Грузию поставили в пример Украине.