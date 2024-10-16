Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Китай снимут ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России»

В ремейке «Невероятных приключений итальянцев в России» снимутся актеры из Китая

close
Мосфильм

Россия и Китай собираются переснять комедию Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Об этом сообщил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Борис Титов.

В грядущей ленте будут задействованы китайские актеры, уточнил спецпредставитель. Другие детали предстоящего фильма неизвестны.

По словам Титова, в 2024 и 2025 году РФ и КНР планируют организовать более 230 совместных культурных мероприятий. В Пекинском музее ремесел, добавил он, планируют провести выставку Всероссийского музея декоративного искусства, а также будет создано шоу российских и китайских гимнасток и фестиваль анимации.

Советский хит «Невероятные приключения итальянцев в России» вышел на экраны в 1973 году. Комедию снял режиссер Эльдар Рязанов. Сюжет рассказывает о том, как группа итальянских авантюристов ищет клад в СССР, спрятанный еще во время Октябрьской революции. В каст фильма вошли как советские, так и итальянские актеры.

В августе сообщалось, что в Китае поставят 10 современных российских пьес. Художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов уточнял тогда, что в Китае есть большой интерес к российской драматургии.

Ранее в Госдуме высказались о возможном концерте Джареда Лето в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами