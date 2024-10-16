Россия и Китай снимут ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России»

Россия и Китай собираются переснять комедию Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Об этом сообщил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Борис Титов.

В грядущей ленте будут задействованы китайские актеры, уточнил спецпредставитель. Другие детали предстоящего фильма неизвестны.

По словам Титова, в 2024 и 2025 году РФ и КНР планируют организовать более 230 совместных культурных мероприятий. В Пекинском музее ремесел, добавил он, планируют провести выставку Всероссийского музея декоративного искусства, а также будет создано шоу российских и китайских гимнасток и фестиваль анимации.

Советский хит «Невероятные приключения итальянцев в России» вышел на экраны в 1973 году. Комедию снял режиссер Эльдар Рязанов. Сюжет рассказывает о том, как группа итальянских авантюристов ищет клад в СССР, спрятанный еще во время Октябрьской революции. В каст фильма вошли как советские, так и итальянские актеры.

В августе сообщалось, что в Китае поставят 10 современных российских пьес. Художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов уточнял тогда, что в Китае есть большой интерес к российской драматургии.

Ранее в Госдуме высказались о возможном концерте Джареда Лето в России.