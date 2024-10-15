Американский рэпер не смог выступить в Москве из-за налогов

Американский рэпер Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) не проведет свой концерт 19 октября в Москве из-за того, что не заплатил налоги в США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист подался на российскую визу, но в это время США выяснили, что он не заплатил налоги. Эрнандес собирался их заплатить, но на США обрушился ураган «Милтон» и ведомства закрылись. В итоге паспорт рэпера остался на оформлении, поэтому он не получил визу в срок. Перенесены шесть концертов рэпера, среди которых шоу в Дубае, Франкфурте и Москве. Отмечается, что ближайшая свободная дата площадки, где он собирался выступить в Москве, — 21 декабря.

В сентябре сообщалось, что американский рэпер Tekashi 6IX9INE. 28-летний артист выразил беспокойство, что выступление могут сорвать общественники.

В 2022 году Эрнандес прилетал в Москву на хип-хоп-фестиваль несмотря на предупреждения американских властей. Мероприятие отменили за час до начала, и Tekashi выступил сольно. Во время своего концерта в Москве он заявил, что Россия является его вторым домом и он не боится посещать страну.

Ранее Эрнандеса арестовывали по обвинению в домашнем насилии.