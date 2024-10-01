Названа предварительная причина смерти Добрынина

Названа предварительная причина смерти композитора и певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Добрынин мог умереть от острой сердечной и дыхательной недостаточности.

Меньше недели назад композитора экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, в больнице у него выявили хроническую артериальную гипертонию. В больнице у Добрынина обострилась сердечно-сосудистая, церебральная и дыхательная недостаточности, развилось нарушение мозгового кровообращения, был диагностирован сбой в работе почек.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Прощай (со всех вокзалов поезда»), «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим. Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Добрынин умер утром 1 октября в возрасте 78 лет.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о последних неделях жизни Добрынина.