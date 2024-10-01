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Умер Вячеслав Добрынин

Певец и композитор Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет

Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет, сообщила РБК его супруга Ирина. По данным Mash, он умер в одной из московских клиник. Госпитализировали артиста меньше недели назад с подозрением на инсульт — именно его осложнения, по сообщению SHOT, и стали причиной смерти.

Информацию о госпитализации Добрынина 30 сентября подтвердил певец Лев Лещенко, при этом подробности музыкант раскрывать отказался. Заслуженный артист России Алексей Глызин в свою очередь сообщил, что Добрынин болел давно.

«Я с ним виделся год или полтора назад. Знаю, что уже тогда он болел. Но ничего конкретного сказать, к сожалению, не могу. Он действительно давно болеет и не выступает», — заявил Глызин.

Директор Добрынина Сергей Карпов уточнил, что ранее музыкант уже перенес два инсульта и именно из-за проблем со здоровьем три года назад прекратил выступать.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве, уже в детстве у него обнаружился абсолютный слух: он мог, услышав музыку по радио, сразу же воспроизвести ее на детской гармошке. Учился будущий народный артист в музыкальном училище имени Октябрьской революции на дирижерско-хоровом и народном отделениях, также окончил исторический факультет МГУ.

Музыкальную карьеру начал в конце 1960-х: играл на электрогитаре в ансамбле «Орфей». Затем сотрудничал с ВИА «Веселые ребята», руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема. Также писал песни для эстрадных исполнителей: Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Михаила Шуфутинского, Анны Герман и многих других.

С 1986 года Добрынин выступал и как сольный исполнитель, в 1990-м создал группу «Доктор Шлягер». Всего за свою карьеру он выпустил около 50 альбомов — как авторских, так и сольных. Самые известные песни Добрынина: «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на рану...», «Белая медведица», «За милых дам».

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