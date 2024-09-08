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Киркоров заявил, что не хотел начинать карьеру с поп-музыки

Певец Филипп Киркоров назвал себя рокером

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Fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров признался на пресс-конференции вечеринки МУЗ ТВ, что не хотел становиться поп-музыкантом. Об этом сообщает NEWS.ru.

Киркоров назвал себя байкером и рокером. По словам артиста, он всю жизнь мечтал стать рок-музыкантом.

«Так получилось, что я спел «Атлантиду», которую петь не хотел. С нее, собственно, все началось и понеслось 35 лет назад. И уже переобуваться на ходу было уже как-то», — поделился исполнитель.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

После пластических операций Киркоров решился на татуировку. Свое первое тату исполнитель сделал на руке, вдохновившись поездкой в Китай. Он решил оставить изображение дракона на память. Затем Киркоров набил розу на другой кисти. По задумке, рисунок должен олицетворять любовь каждый раз, когда Киркоров держит в руке микрофон.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как подтягивается на деревьях в Сочи.

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