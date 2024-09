Умер создатель My Heart Will Go On из «Титаника»

В США 6 сентября умер поэт-песенник Уилбур Дженнингс, создавший главный саундтрек «Титаника» – My Heart Will Go On, сообщает The Variety.

Как отмечает издание, мужчине было 80 лет. Точная причина смерти не называется, однако Дженнингс некоторое время болел. Он скончался в своем доме в Техасе.

На счету поэта-песенника два «Оскара» (за композиции My Heart Will Go On и Up Where We Belong), три «Грэмми» и два «Золотых глобуса». В 2006 году Дженнингс был включен в Зал славы авторов песен. Он сотрудничал со многими известными музыкантами, в том числе с Уитни Хьюстон, Мэрайей Кэри и Би Би Кингом.

Вспоминая работу над саундтреком к «Титанику», Дженнингс признался, что его вдохновила встреча с женщиной, которой было около 101 года: «Я понял, что она могла бы быть на «Титанике». Поэтому я написал все с точки зрения человека преклонного возраста, оглядывающегося далеко назад. И, конечно, именно история любви сделала фильм. Он был великолепен по части спецэффектов, актеры были хороши. Но все дело именно в истории любви».

