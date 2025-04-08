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Зеленский не исключил, что США пропустят заседание контактной группы по Украине

Зеленский: США могут пропустить предстоящую встречу контактной группы по Украине
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President Of Ukraine/Global Look Press

Представители США могут пропустить встречу контактной группы по Украине, которая запланирована на текущую неделю. Об этом в ходе брифинга с журналистами, трансляция которого велась на телеканале «Общественное», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Ожидается, что заседание состоится 11 апреля. Предыдущая встреча контактной группы по Украине прошла 12 февраля, и на ней председательствовал министр обороны Великобритании Джона Хили.

«26-я встреча [контактной группы] состоится в Брюсселе. <...> Великобритания и Германия нам передали сигнал, что США могут не присутствовать. Нам есть что обсудить с американцами, и будем верить, что они изменят свою позицию», — сказал Зеленский.

Он добавил, что предстоящее заседание будет посвящено обсуждению «острых вопросов». Среди них — выделение новых пакетов военной помощи Киеву, поставки дополнительных систем противовоздушной обороны в зону конфликта и другие.

При этом, по словам украинского лидера, 10 апреля должна состояться встреча так называемой «коалиции желающих». Одной из ключевых тем станет возможная отправка миротворцев из стран Европы в зону конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о приближении договоренностей по урегулированию на Украине.

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