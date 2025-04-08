В ВТО раскрыли количество споров против пошлин США

ВТО: пять споров против пошлин США было инициировано после инаугурации Трампа

С момента инаугурации президента США Дональда Трампа в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) было инициировано пять споров против американских пошлин. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель организации Джессика Эрмоса.

«Я насчитала пять споров, связанных с вашим вопросом», — сказала она в ответ на вопрос, сколько споров было инициировано в ВТО из-за пошлин Соединенных Штатов после инаугурации Трампа, прошедшей 20 января.

По словам Эрмосы, три спора были инициированы Канадой, а два — КНР.

2 апреля Соединенные Штаты ввели в стране новую систему таможенных пошлин на поставляемые из-за рубежа товары. Базовая ставка на всю импортируемую продукцию составила 10%, но для некоторых государств этот показатель оказался значительно выше. Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д. Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%). Всего в списке оказались 185 стран. России и Белоруссии в перечне нет.

Ранее в США объяснили, почему не ввели новые пошлины против России.