Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВТО раскрыли количество споров против пошлин США

ВТО: пять споров против пошлин США было инициировано после инаугурации Трампа
close
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

С момента инаугурации президента США Дональда Трампа в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) было инициировано пять споров против американских пошлин. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель организации Джессика Эрмоса.

«Я насчитала пять споров, связанных с вашим вопросом», — сказала она в ответ на вопрос, сколько споров было инициировано в ВТО из-за пошлин Соединенных Штатов после инаугурации Трампа, прошедшей 20 января.

По словам Эрмосы, три спора были инициированы Канадой, а два — КНР.

2 апреля Соединенные Штаты ввели в стране новую систему таможенных пошлин на поставляемые из-за рубежа товары. Базовая ставка на всю импортируемую продукцию составила 10%, но для некоторых государств этот показатель оказался значительно выше. Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д. Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%). Всего в списке оказались 185 стран. России и Белоруссии в перечне нет.

Ранее в США объяснили, почему не ввели новые пошлины против России.

Все новости на тему:
«Тарифные войны» Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами