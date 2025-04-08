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Росфинмониторинг обновил перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг: литовский политик Алманис внесен в перечень экстремистов
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Литовского политика Андрюса Алманиса внесли в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

Помимо этого, в список также попали публицист Вадим Штепа и украинский предприниматель Олег Магалецкий.

25 марта Росфинмониторинг добавил в свой список террористов и экстремистов украинское военизированное формирование «Национально-освободительное движение «Правый сектор» (организация запрещена в России) и «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор». В этот же день список был дополнен активистом Константином Котовым.

До этого стало известно, что в России запустят сайт под названием «Русофобы». Авторами инициативы стали российские активисты, среди которых ветераны специальной военной операции.

По словам авторов проекта, россияне должны «знать в лицо» всех недоброжелателей Родины, которые «под видом борьбы за демократические ценности продвигают антироссийскую повестку, отрабатывая гонорары западных фондов».

Ранее сообщалось, что в России ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске.

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