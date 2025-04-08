Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады высказался по-русски в ПАСЕ и нарушил регламент

Депутат Рады Гончаренко выступил на русском языке в ПАСЕ и нарушил протокол
close
Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в ходе сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) произнес часть своей речи на русском языке. Видеозапись выступления опубликована в его Telegram-канале.

Нардеп сделал заявление на русском языке, призвав россиян к «покаянию», но участники заседания попытались его прервать.

Делегат от Франции София Чикироу после этого заявила, что Гончаренко нарушил регламент ПАСЕ, выступив с речью на иностранном языке без перевода.

3 апреля уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил, что с начала 2025 года он получил 646 сообщений о нарушении жителями страны закона о государственном языке. Чаще всего — 261 раз — нарушения фиксировали в Киеве. На втором и третьем местах по числу обращений оказались Одесская и Харьковская области, откуда поступили 84 и 71 сообщений соответственно. Также в список попали Киевская и Днепропетровская области, подконтрольная украинскому руководству часть Донецкой народной республики.

Украинские власти приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в 2019 году. В связи с этим на территории страны была существенно ограничена возможность использования русского языка, а также языков национальных меньшинств.

Ранее в партии Порошенко признали, что многие в Киеве продолжают говорить по-русски.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами