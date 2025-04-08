Россиянин неудачно поскользнулся дома и угодил в реанимацию в тяжелом состоянии

Врачи Видновской больницы спасли 64-летнего пациента, который мог остаться инвалидом после неудачного падения дома. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Мужчина поступил в больницу на скорой в тяжелом состоянии. Он пояснил, что поскользнулся в квартире и упал. После этого у него немели конечности, начала кружиться голова, беспокоила слабость. Также у пациента наблюдались замедленные психические реакции и дезориентация. Обследование показало оскольчатый перелом второго позвонка со смещением и сдавливанием спинного мозга.

«По-другому этот перелом называется »‎перелом висельника»‎. Часто такая травма приводит к глубокой инвалидизации пациента <...>. Однако оперативное хирургическое вмешательство позволило вернуть пациента к полной двигательной активности с незначительными ограничениями в движении шеей», — рассказал нейрохирург больницы Сергей Шипилин.

Операция прошла успешно. Медики закрепили смещенные позвонки фиксаторами с помощью специальных винтов, а также удалили элемент позвонка, чтобы снять давление со спинного мозга и нервных структур.

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