Суд не изменил приговор Журавелю, осужденному за госизмену

Третий апелляционный суд на выездном заседании в Волгоградском областном суде оставил без изменений приговор Никите Журавелю, которого осудили на 14 лет за государственную измену и сожжение Корана. Об этом сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Андрей Сабинин.

«Жалоба без удовлетворения, приговор вступил в силу», — сказал он.

25 ноября Журавель получил 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

По данным Генпрокуратуры РФ, в марте прошлого года он по собственной инициативе связался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и предложил сотрудничество. Молодой человек переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил российскую военную технику, а также передал сведения о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. 27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил его к 3,5 года колонии общего режима за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

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