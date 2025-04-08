ФНС вновь заблокировала банковский счет Хабиба Нурмагомедова

Федеральная налоговая служба (ФНС) вновь заблокировала счета бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Причиной блокировки стало то, что он вовремя не предоставил декларацию о доходах за 2024 год.

В 2024 году Хабиб уже сталкивался с блокировкой банковского счета из-за долга в 320 млн рублей, а судебные приставы брали под арест имущество (дом в Дагестане, а также автопарк, который состоит из шести люксовых моделей машин).

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Ранее брат Хабиба получил травму в титульном бою.