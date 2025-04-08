Загитова и Медведева выступят на шоу Тутберидзе в Москве

Фигуристки Загитова и Медведева примут участие в шоу Тутберидзе в «Мегаспорте»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова и серебряная призерка Олимпиады, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступят на шоу своего тренера Этери Тутберидзе, которое состоится 10 апреля в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы.

«Это не просто театр на льду с акцентом на сюжетную линию, декорации или костюмы. В шоу все внимание сосредоточено на спортсменах и их профессионализме», — говорится в описании шоу.

Также в мероприятии примут участие чемпионка мира Елизавета Туктамышева, олимпийские чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков, двукратная чемпионка России Аделия Петросян, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и многие другие именитые фигуристы.

Все спортсмены продемонстрируют сложнейшие спортивные элементы в сопровождении художественного света.

В завершение шоу фигуристы примут участие в прыжковом баттле, где будут исполнять элементы ультра-си под комментарий Максима Транькова.

Ранее фигурист Энберт заявил, что часто общается с Евгенией Медведевой.