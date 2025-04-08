Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Загитова и Медведева выступят на шоу Тутберидзе в Москве

Фигуристки Загитова и Медведева примут участие в шоу Тутберидзе в «Мегаспорте»
close
Дмитрий Голубович/Павел Кашаев/Global Look Press

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова и серебряная призерка Олимпиады, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступят на шоу своего тренера Этери Тутберидзе, которое состоится 10 апреля в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы.

«Это не просто театр на льду с акцентом на сюжетную линию, декорации или костюмы. В шоу все внимание сосредоточено на спортсменах и их профессионализме», — говорится в описании шоу.

Также в мероприятии примут участие чемпионка мира Елизавета Туктамышева, олимпийские чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков, двукратная чемпионка России Аделия Петросян, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и многие другие именитые фигуристы.

Все спортсмены продемонстрируют сложнейшие спортивные элементы в сопровождении художественного света.

В завершение шоу фигуристы примут участие в прыжковом баттле, где будут исполнять элементы ультра-си под комментарий Максима Транькова.

Ранее фигурист Энберт заявил, что часто общается с Евгенией Медведевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами