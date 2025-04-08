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Зеленский призвал «не нервничать» по поводу снятия санкций с России

Зеленский: нет причин нервничать из-за санкций, Запад не снимет их с России
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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не видит причин беспокоиться по поводу возможного снятия санкций с России. В то же время он заметил, что над их сохранением «нужно работать», передает издание «Европейская правда».

Так он прокомментировал информацию о том, что Россия надеется вернуть доступ к замороженным активам. По его словам, Киеву об этом известно и он работает над тем, чтобы Запад сохранял все существующие рестрикции.

«Думаю, пока нервничать не надо. Кроме венгерского голоса, мы видим сейчас объединенные усилия и понимание, что санкции любые, включая замороженные активы, не будут сниматься с РФ. Но над всем этим нужно работать», – сказал Зеленский.

До этого Владимир Зеленский заявил, что ожидает новых санкций со стороны Соединенных Штатов в адрес России из-за якобы продолжения ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, в контексте достигнутых в Эр-Рияде договоренностей о приостановке ударов по энергообъектам настал момент «увеличения санкционного давления» на Москву.

Ранее Зеленский снова раскритиковал посла США после удара ВС РФ по Кривому Рогу.

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