Продюсер раскрыл секрет популярности песни «Третье сентября»

Продюсер Евгений Бабичев заявил, что песня «Третье сентября» стала известна благодаря интернету, а точнее — завирусившемуся еще в 2011 году мему. Слова эксперта передает NEWS.ru.

«Мне кажется, не было бы развития интернета, соцсетей, в какой-то момент не придумав мем с темнокожим рэпером, который похож на Шуфутинского как две капли воды, не запустив эту фишку, не было бы успеха», — предположил Бабичев.

Речь идет о фотографии американского рэпера Рика Росса с текстом «Я календарь переверну, и снова третье сентября», которая была опубликована в начале 2010-х годов в одном из сообществ во «ВКонтакте». Именно она породила все последующие мемы.

«Шуфутинский реально должен благодарить интернет, молодежь, соцсети за эту популярность, которая обеспечила ему безбедную старость», — заявил Бабичев.

В 2023 году хиту Шуфутинского «Третье сентября» исполнилось 30 лет. Текст песни написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа».

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