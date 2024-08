Американский рэпер упал в обморок на концерте и умер

IMAGO/Erik Kabik Photography/Med/Global Look Press

Американский рэпер Fatman Scoop упал в обморок на концерте в Коннектикуте в США и умер. Об этом сообщает «Би-би-си».

Мужчина потерял сознание, выступая 30 августа в центральном городском парке Хамдена. Сразу же после этого музыканта госпитализовали, однако спасти его не удалось. Причина смерти артиста не сообщается.

Исполнителю было 53 года. Его настоящее имя — Айзек Фримен III. Музыкант преимущественно создавал композиции в жанре хипхоп. Популярность в США ему принес трек Be Faithful, который вышел в 1999 году, а в мире он стал известен в 2003 году. Больше всего фанатов у музыканта тогда появилось в Ирландии и Великобритании.

В 2005 году вышли известные синглы артиста с певицами Мисси Эллиот — Lose Control — и Марией Кэри — It's Like That.

В 2004 году музыкант попробовал себя в роли ментора в эфире британского четвертого канала — он готовил шесть музыкантов из Великобритании к выходу на американскую сцену в рамках шоу Chancers.

Ранее южноафриканский 27-летний рэпер Costa Titch скончался на сцене от усталости.