79-летняя Мерил Стрип подогрела слухи о новом романе

IMAGO/Dave Starbuck/Global Look Press

79-летняя актриса Мерил Стрип подогрела слухи о новом романе — с 74-летним коллегой по сериалу «Only Murders in the Building» Мартином Шортом. Об этом сообщает The Sun.

Актрису и актера заметили держащимися за руки на вечеринке после премьеры четвертого сезона сериала в Лос-Анджелесе. Они также позировали вместе перед фотокамерами вместе.

В октябре 2023 года Мерил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, в браке с которым провела 45 лет. У пары четверо детей — Генри Вулф стал автором-исполнителем, а дочери Мэми Гаммер, Грейс Гаммер и Луиза Джейкобсон — актрисами. Кроме того, у супругов пятеро внуков. Причина расставания актрисы и скульптора не разглашается.

Известно, что Стрип и Шорт дружат много лет, но в последнее время сблизились. Слухи об их романе впервые появились в прессе в начале 2024 года.

