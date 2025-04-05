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Губернатор Воронежской области сообщил о сбитых за ночь украинских беспилотниках

Губернатор Гусев: за ночь силы ПВО сбили десять дронов в Воронежской области
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Воронежской области за ночь дежурные средства противовоздушной обороны сбили не менее десяти беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Этой ночью губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Чапаевске. Инцидент произошел рано утром, пострадавших нет, сообщил он.

Незадолго до этого сообщалось об угрозе атаки беспилотников в Липецке и Липецком муниципальном округе. По данным Telegram-канала SHOT, местные жители слышали до 20 громких взрывов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно о массовой атаке дронов на Донецк.

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Атаки БПЛА на Россию
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