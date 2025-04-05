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В Европе рассказали о плане Трампа по союзу с Россией

Publico: пошлины Трампа формируют партнерство с Россией против ЕС
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Mark Schiefelbein/AP

Политика введения пошлин против других стран, проводимая президентом США Дональдом Трампом, ослабляет позиции ЕС на Украине и формирует «стратегическое партнерство» в отношениях с Россией. Об этом пишет газета Publico.

«Тарифный крестовый поход, инициированный президентом США Дональдом Трампом, прощает Россию… в целях подчинения Европы, ослабления позиции Брюсселя… на Украине и создания будущего экономического и стратегического партнерства с Москвой против Европейского Союза», - говорится в сообщении издания.

В материале отмечается, что Трамп имеет возможность после введения тарифов оказывать «серьезное давление» на Европу посредством экономических рычагов.

До этого глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявлял, что Евросоюз готов отстаивать свои интересы в торговом противостоянии с США, но на равных условиях.

4 апреля доктор экономических наук, профессор Андрей Нечаев отметил, что вводя пошлины на импорт товаров, Дональд Трамп пытается сократить традиционно отрицательный торговый баланс США. Однако, если ответные меры примут Китай и Европейский союз, мировая экономика может погрузиться в рецессию.

Ранее в США заявили, что китайские товары заполонят мировой рынок из-за пошлин Трампа.

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«Тарифные войны» Трампа
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