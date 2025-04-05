Беспилотники ВСУ атаковали завод в Мордовии

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали завод по производству оптоволокна «Оптиволоконные системы» в Саранске. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет.

По данным канала Baza, после атаки в районе предприятия начался пожар. По словам местных жителей, они насчитали от шести до восьми дронов в небе.

«Оптиволоконные системы» — первый и единственный завод по производству оптического волокна в России.

Этой ночью губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Чапаевске. Инцидент произошел рано утром, пострадавших нет, сообщил он.

Незадолго до этого сообщалось об угрозе атаки беспилотников в Липецке и Липецком муниципальном округе. По данным Telegram-канала SHOT, местные жители слышали до 20 громких взрывов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.