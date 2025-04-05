Китайские самолеты и корабли приблизились к Тайваню

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 12 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении Минобороны Тайваня на странице в соцсети X.

По информации ведомства, корабли и самолеты НОАК были замечены до шести утра по местному времени (01:00 мск). Девять из 12 воздушных судов пересекли срединную линию над Тайваньским проливом и вошли в юго-западную и восточную зону противовоздушной обороны Тайваня. В сообщении Минобороны подчеркивается, что следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом.

В конце марта агентство РИА Новости писало, что в ежегодном докладе американской разведки о глобальных угрозах сообщалось о наращивании Китаем военного потенциала на случай военного конфликта с США из-за Тайваня.

Авторы издания The New York Times в свою очередь отмечали, что американской стороне нужно изменить подход к модернизации военных сил для успешной конкуренции с Китаем.

1 апреля китайские военные начали комплексные учения вокруг Тайваня. НОАК направила сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для организации подхода кораблей и авиации к Тайваню с разных направлений.

Ранее в Китае заметили аналог «Кинжала».