Россиян предупредили об опасности грязного постельного белья для здоровья

Регулярная замена постельного белья способствует предотвращению скопления бактерий, пылевых клещей и прочих аллергенов, что существенно улучшает состояние кожи и общее самочувствие, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Оптимальная частота замены домашнего спального текстиля — минимум раз в неделю. За это время на ткани скапливается масса мeртвых клеток эпидермиса, пот, жировые выделения и пыль. Все это создает идеальную среду для размножения микроорганизмов. Для тех, кто обильно потеет, или летом в жаркую погоду необходима более частая смена белья — примерно раз в три-пять дней. При инфекциях или повышенной температуре тела рекомендуется менять постельное белье каждый день, чтобы исключить дальнейшее распространение болезни. Людям с повышенной чувствительностью либо склонностью к аллергии рекомендуется обновлять комплект белья дважды или трижды в неделю», — объяснила она.

Несвоевременная замена постельного белья может стать причиной разнообразных проблем со здоровьем.

«Скопившиеся микроорганизмы и грязь провоцируют зуд, воспалительные процессы и раздражение кожных покровов, что особенно дискомфортно для людей с чувствительной кожей или предрасположенностью к дерматологическим недугам. Пылевые клещи, активно размножающиеся в несвежем белье, вызывают аллергические симптомы вроде чихания, заложенности носа и повышенного слезоотделения. Сохраняющиеся на поверхности тканей бактерии и вирусы могут привести к передаче инфекционных заболеваний другим членам семьи больного. Помимо прочего, несвежее белье значительно ухудшает качество отдыха и сна», — отметила эксперт.

Продолжительность использования постельных принадлежностей зависит от качества ткани и условий эксплуатации. Оптимально менять его каждые два-три года. Износившееся преждевременно и потерявшее мягкость белье лучше сразу заменить на новое. Выбирая качественные материалы, такие как хлопок или лен, вы продлеваете срок службы белья и обеспечиваете себе полноценный комфортный отдых, резюмировала Золотарева.

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