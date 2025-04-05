НКО, получавшая деньги из фонда Элтона Джона, оспаривала статус иноагента

Московский суд отказал социально-ориентированной организации «Феникс Плюс» в исключении из реестра иностранных агентов. Решение основано на доказательствах получения ею средств от признанного в РФ нежелательным фонда Элтона Джона и других зарубежных НКО, свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

В 2021 году «Феникс Плюс» подала иск к Минюсту, оспаривая статус иностранного агента. Суд установил, что организация, получая деньги от иностранных источников, не зарегистрировалась как агент, хотя занималась политической деятельностью — публиковала материалы с критикой государственной политики через интернет-ресурсы.

«Организация распространяла мнения о решениях властей, используя иностранное финансирование. Это прямо подпадает под критерии закона об иностранных агентах», — указано в судебном решении.

С 2019 по 2020 год «Феникс Плюс» получала средства от Elton John AIDS Foundation (Великобритания), Stichting AFEW International (Нидерланды), Евразийской ассоциации снижения вреда (Литва) и других.

Генеральная прокуратура России 3 апреля признала нежелательной в стране деятельность организации Элтона Джона Elton John AIDS Foundation.

Ранее Общеевропейский аналитический центр признали нежелательным в России.