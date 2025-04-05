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Российский офицер заявил, что ВСУ закидали гранатами подвалы с гражданскими в ДНР

РИА Новости: ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в Андреевке
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР) забрасывали подвалы с гражданским населением гранатами. Об этом в интервью РИА Новости заявил офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным «Харам».

По его словам, когда российские бойцы только заходили на территорию населенного пункта для штурма позиций, начинали обнаруживаться взорванные помещения.

«Заскочили ребята в подвал, а там суточные 200-е лежат. Именно гражданские», — заявил офицер.

«Харам» добавил, что в подвалы украинские бойцы бросали гранаты Ф-1. Он отметил, что эту информацию подтверждали мирные граждане.

До этого снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным «Руль» рассказал, что в Шахтерском в ДНР украинские военные грабили мирных жителей и насиловали девушек. Он отметил, что во время зачистки населенного пункта ВС РФ российские военные обнаружили местных жителей и переместили их в надежный подвал, способный выдержать «любую бомбежку».

Ранее раненый житель ДНР рассказал, как смог выжить после атаки беспилотника ВСУ.

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